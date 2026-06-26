Belastingdienst wijzigt rekeningnummer: wat nu?

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De Belastingdienst maakt sinds 1 mei 2026 gebruik van nieuwe rekeningnummers bij de Rabobank. De overstap van ING naar Rabobank betekent dat iedereen die belasting betaalt via internetbankieren of een periodieke overboeking zelf moet controleren of het juiste rekeningnummer wordt gebruikt. Voor betalingen via iDEAL of automatische incasso verandert er niets.

Het nieuwe rekeningnummer van de Belastingdienst is in de meeste gevallen NL04 RABO 0200 1122 44. Toch adviseert de Belastingdienst om altijd het rekeningnummer te gebruiken dat staat vermeld in de betaalinformatie die je per brief of via de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt. Ook wanneer je geld terugkrijgt van de Belastingdienst, kan dit sinds 1 mei afkomstig zijn van een nieuw Rabobank-rekeningnummer.

Wie belasting betaalt via internetbankieren doet er goed aan het rekeningnummer van de Belastingdienst direct aan te passen in het adresboek van de bank. Heb je een periodieke overboeking ingesteld, dan moet je deze meestal opnieuw aanmaken met het nieuwe rekeningnummer. De exacte werkwijze verschilt per bank.

Gebruik je iDEAL of betaal je via automatische incasso? Dan hoef je niets te doen. De Belastingdienst verwerkt de wijziging van het rekeningnummer in die gevallen automatisch.

Ook mensen die gebruikmaken van een papieren overboekingsformulier kunnen gewoon belasting blijven betalen. Neem daarvoor wel altijd het rekeningnummer over dat in de betaalinformatie van de Belastingdienst staat vermeld.

De Belastingdienst waarschuwt daarnaast voor phishing. Criminelen kunnen misbruik maken van de wijziging van het rekeningnummer door nepberichten te versturen. De Belastingdienst vraagt nooit via e-mail, sms, WhatsApp of telefonisch om betaalgegevens of om geld over te maken. Controleer bij twijfel altijd of het rekeningnummer overeenkomt met de gegevens op de officiële website van de Belastingdienst.

Heb je per ongeluk nog een betaling gedaan naar het oude ING-rekeningnummer? Dan is er geen reden tot ongerustheid. De betaling komt alsnog bij de Belastingdienst terecht. Wel is het verstandig om het rekeningnummer direct aan te passen, zodat toekomstige betalingen naar het juiste Rabobank-rekeningnummer worden overgemaakt.

Voor meer informatie, een overzicht van de nieuwe rekeningnummers en een uitlegvideo kunnen belastingplichtigen terecht op de website van de Belastingdienst.

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