LANDELIJK — Huisdiereigenaren vaak onwetend over reisrisico’s en verzekeringen

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Met de zomervakantie in aantocht, blijkt dat veel huisdiereigenaren in Nederland zich niet bewust zijn van de financiële risico’s die gepaard gaan met het meenemen van hun huisdier op reis. Dit kan leiden tot onverwachte kosten en problemen tijdens de vakantie.

Onderzoek van Mercer toont aan dat reizen met huisdieren extra risico’s met zich meebrengt. “Vakantie betekent voor veel huisdieren een grote verandering. Ze bevinden zich in een onbekende omgeving en krijgen te maken met nieuwe indrukken, wat kan leiden tot stress en gedragsveranderingen,” legt Mercer uit. Een op de drie huisdiereigenaren heeft tijdens vakanties al eens problemen ervaren die verband hielden met stress bij hun huisdier.

Incidenten zoals weglopen of oververhitting komen regelmatig voor. “Zelfs als honden normaal goed luisteren, kunnen ze in een onbekende omgeving weglopen en gewond raken,” waarschuwt Mercer. Daarnaast kunnen afwijkingen in voeding leiden tot maagklachten. De fysieke belasting van vakanties kan ook een probleem zijn; huisdieren kunnen oververhit raken of blessures oplopen door lange wandelingen in onbekend terrein.

De kosten van medische zorg in het buitenland kunnen hoog oplopen. Een behandeling voor een gebroken poot bij een kat kan al snel tussen de 1.400 en 2.000 euro kosten, en in het buitenland zijn de kosten vaak nog hoger.

Om problemen te voorkomen, adviseert Mercer huisdiereigenaren om ruim voor vertrek de gezondheid van hun huisdier te controleren. Vaccinaties moeten up-to-date zijn en het is verstandig om het gebruikelijke voer mee te nemen. Ook kunnen beschermende hondenschoentjes en verkoelende kleding nuttig zijn, afhankelijk van de bestemming.

💡 Wist je dat Bij het reizen met huisdieren is het belangrijk om hun gezondheid goed in de gaten te houden. Een op de drie huisdiereigenaren heeft al eens problemen ervaren tijdens vakanties.

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