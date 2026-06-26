Wensboom SKB vervult bijzondere wensen gezin uit Borculo

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De Wensboom van het ( ) heeft twee bijzondere wensen van een gezin uit in vervulling laten gaan. Na een ingrijpende periode waarin Mark Dut werd behandeld voor slokdarmkanker, kon het gezin dankzij het initiatief alsnog samen genieten van een bijzonder familieweekend.

Drie dagen voor zijn pensioen kreeg Mark de diagnose slokdarmkanker. De geplande viering van zijn 65e verjaardag met kinderen en kleinkinderen moest daardoor worden uitgesteld. Zijn vrouw Jannette diende via de Wensboom een wens in om deze mijlpaal alsnog samen te kunnen vieren. Ook Marks schoonouders deden een wens, zodat het echtpaar samen even tot rust kon komen.

Met medewerking van Vakantiepark De Twee Bruggen in werd een bungalow beschikbaar gesteld. Tijdens een weekend in april kwamen kinderen en kleinkinderen uit en Engeland bijeen. Bij aankomst wachtte het gezin bovendien een verrassing: een feestelijke taart, aangeboden door het wensencomité van het en mogelijk gemaakt door bakker Ter Weme-Bischoff.

Mark onderging zijn chemotherapie in het SKB en kijkt met waardering terug op de begeleiding door de medewerkers. Inmiddels heeft hij zijn operatie succesvol doorstaan. Het gezamenlijke weekend betekende voor het gezin een waardevol moment na een moeilijke periode.

De Wensboom van het SKB biedt patiënten, bezoekers en medewerkers de mogelijkheid een wens in te dienen voor zichzelf of een ander. Een speciaal wensencomité beoordeelt de inzendingen en helpt bijzondere wensen te realiseren.

Meer informatie over de Wensboom is te vinden via https://wish3.nl/skb.

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