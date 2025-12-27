Wielrenners trotseren vrieskou tijdens Kerstcross van Stofwolk

EIBERGEN – De tel zijn ze zo onderhand al kwijtgeraakt, maar vast staat wel dat de Kerstcross van wielervereniging De Stofwolk al ruim dertig jaar op de kalender prijkt. En gaandeweg is het evenement uitgegroeid tot een heuse klassieker. Tweede Kerstdag trotseerden een kleine honderd deelnemers de vrieskou.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Wat vooral opvalt aan de Kerstcross, die op het parcours van De Stofwolk op sportpark De Bijenkamp bij Eibergen wordt verreden, is dat meerdere categorieën gezamenlijk aan de start verschijnen. Kriskras door elkaar: van profrenners onder wie Ilse Pluimers, die uitkomt voor een Belgische topploeg, tot topamateurs en recreanten. En dat mag dan indachtig de kerstgedachte zijn dat deelnemen belangrijker is dan winnen, dat neemt niet weg dat er niet op het scherpst van de snede wordt gestreden. “Het is en blijft een veldritklassieker en die wil iedereen dan toch weer graag op zijn naam schrijven”, aldus jurylid Richard ten Vaarwerk.

Met rood omcirkeld

De Kerstcross van De Stofwolk staat al decennia met rood omcirkeld in de agenda’s van wielrennend Oost-Nederland. Ooit in het leven geroepen zodat wielrenners gedurende de kerstdagen toch wat aan hun conditie kunnen schaven.

De editie van 2025 was er een met temperaturen onder het vriespunt, maar tegelijk met een zon die uitbundig scheen. Goed voor een extra fraai decor.

Grondlegger

Axel Bult uit Enschede zegevierde in de B-categorie, verreweg het grootste peloton. Onder de deelnemers ook de 75-jarige Fred de Kinkelder uit Groenlo. De voormalig toprenner was ooit een van de grondleggers van de Kerstcross en was er al bij tijdens de allereerste editie.

De Kinkelder is bepaald geen liefhebber van vrieskou en het was al heel wat dat hij tijdens de Kerstcross ‘gewoon’ weer van de partij was en als eerste in zijn leeftijdscategorie over de meet kwam.

Al was het hem daar niet om te doen. “De grootste overwinning heb ik eigenlijk vanochtend al geboekt. Toen het me toch lukte mijn bed uit te komen…”, lachte de Groenloër vlak voor de start. Eenmaal op de fiets begon het bloed kennelijk toch weer te kriebelen, want hij finishte in het algehele klassement keurig in de middenmoot en liet daarmee tal van anderen achter zich.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)