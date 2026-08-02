ACHTERHOEK — Voedselinzamelingen blijven nodig door groeiende en verborgen armoede

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Onder de toren van de Grote Kerk in Neede begint deze ochtend om 9.15 uur een inzamelingsactie voor de voedselbank. Inwoners kunnen er houdbare levensmiddelen, koffiepunten en geld doneren. De actie duurt van 9.15 tot 10.00 uur. Zulke lokale acties worden regelmatig gehouden door kerken, verenigingen, scholen, supermarkten en andere organisaties. Ze zijn nog altijd nodig, want steeds meer huishoudens hebben moeite om voldoende geld over te houden voor de dagelijkse boodschappen.

Voedselbanken Nederland zag het aantal mensen dat voedselhulp ontving in 2025 stijgen naar 155.600. Dat was 7,5 procent meer dan een jaar eerder. Wekelijks kregen bijna 36.000 huishoudens ondersteuning. Meer dan de helft daarvan bestond uit gezinnen. Onder de mensen die hulp ontvingen, waren ruim 31.500 kinderen en jongeren tot achttien jaar.

De groei komt volgens Voedselbanken Nederland niet alleen doordat meer mensen financieel in de problemen raken. Voedselbanken weten ook mensen te bereiken die eerder buiten beeld bleven. Het gaat daarbij niet uitsluitend om mensen met een uitkering. Ook werkenden met een laag inkomen, zelfstandigen en ouderen met alleen AOW en weinig of geen aanvullend pensioen kunnen onvoldoende geld overhouden om eten te kopen.

Voedselhulp in de hele Achterhoek

In de Achterhoek is voedselhulp in alle gemeenten beschikbaar, maar niet iedere gemeente heeft een eigen zelfstandige voedselbank. Meerdere gemeenten worden vanuit één regionale organisatie bediend.

De Voedselbank Oost-Achterhoek is actief in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De organisatie heeft uitgiftepunten in onder meer Aalten, Borculo, Dinxperlo, Eibergen, Gendringen, Groenlo, Lichtenvoorde, Neede, Ruurlo, Silvolde, Varsseveld en Winterswijk. Hierdoor kunnen inwoners hun voedselhulp meestal in of dicht bij hun eigen woonplaats ophalen.

Inwoners van Doetinchem en Bronckhorst kunnen terecht bij Voedselbank Doetinchem. Montferland heeft een eigen voedselbank met een locatie in Didam. Wie niet weet welke organisatie de eigen woonplaats bedient, kan dit via de locatiezoeker van Voedselbanken Nederland nagaan.

Dat er in een plaats geen groot gebouw met het opschrift ‘Voedselbank’ staat, betekent dus niet dat er geen hulp beschikbaar is. Veel voedselbanken werken met meerdere kleinere uitgiftepunten. Dat is zeker in een uitgestrekt plattelandsgebied belangrijk, omdat afstand en vervoer voor mensen met weinig geld een extra belemmering kunnen vormen.

Armoede blijft vaak onzichtbaar

De mensen die gebruikmaken van de voedselbank vormen waarschijnlijk maar een deel van de groep die voedselhulp nodig heeft. Volgens Voedselbanken Nederland heeft ruim 70 procent van de mensen die voor hulp in aanmerking zouden kunnen komen de voedselbank nog niet gevonden. Schaamte speelt daarbij een belangrijke rol. Mensen vinden het soms moeilijk om toe te geven dat zij onvoldoende geld hebben om eten te kopen. In kleinere gemeenschappen kan de angst om bekenden tegen te komen de drempel verder verhogen. Ook bestaan er misverstanden over de voorwaarden. Zo denken mensen soms dat zij geen hulp kunnen krijgen omdat zij werken, een eigen bedrijf hebben of net iets meer verdienen dan een bepaald bedrag.

De voedselbank kijkt niet alleen naar het inkomen, maar vooral naar het bedrag dat iemand na betaling van noodzakelijke vaste lasten overhoudt. Huur, energie, water, onvermijdbare zorgkosten, schulden en noodzakelijke vervoerskosten kunnen daarbij worden meegerekend. Wie twijfelt, wordt geadviseerd toch contact op te nemen. De voedselbank kan dan bekijken of ondersteuning mogelijk is.

Meer nodig dan alleen voedsel

Voedselbanken delen producten gratis uit, maar maken zelf wel kosten. Denk aan de huur en verwarming van gebouwen, elektriciteit voor koel- en vriesinstallaties, verzekeringen en het vervoer van voedsel. De organisaties werken voor een groot deel met vrijwilligers en zijn afhankelijk van voedsel dat wordt geschonken door supermarkten, fabrikanten, bakkers, tuinders en particulieren.

Daarom blijven inzamelingsacties zoals die in Neede belangrijk. Houdbare producten kunnen rechtstreeks in de voedselpakketten terechtkomen. Geldelijke bijdragen zijn nodig om de organisatie en het vervoer te betalen en om tekorten aan bepaalde producten aan te vullen. Daarbij groeit de aandacht voor gezonde en gevarieerde voeding. Alleen lang houdbare producten zijn niet voldoende; ook brood, zuivel, groente en fruit zijn belangrijk.

Voedselhulp is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Tegelijkertijd laat het groeiende aantal hulpvragers zien dat financiële problemen niet altijd snel zijn opgelost. Een onverwachte rekening, ziekte, verlies van werk, een scheiding of hoge woonlasten kan voldoende zijn om een huishouden uit balans te brengen.

De inzameling in Neede was daarmee meer dan een kortstondige actie onder de kerktoren. Zij maakte zichtbaar dat ook in de Achterhoek mensen leven die niet vanzelfsprekend voldoende geld hebben voor boodschappen. Achter veel voordeuren blijft die armoede verborgen. Lokale inzamelingen helpen niet alleen om de voorraad aan te vullen, maar vestigen ook de aandacht op de mogelijkheid om hulp te vragen. Meer informatie over de voorwaarden staat bij Voedselbanken Nederland.

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