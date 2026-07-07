VORDEN — Boerderijwinkel De Patrijs heropent op nieuwe locatie in Vorden

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De boerderijwinkel van Burgerboerderij De Patrijs opent op zaterdag 18 juli officieel de deuren op een nieuwe locatie. Na een verhuizing naar het erf van Boerderij Nieuw Venhorstink aan de Hengeloseweg 16 in is de winkel voortaan dagelijks geopend.

De winkel, ook bekend als het Verslokaal, was eerder tijdelijk gevestigd in . Met de verhuizing krijgt de boerderijwinkel een vaste plek. Volgens beide boerderijen sluit de samenwerking aan bij hun gezamenlijke ambitie om te werken aan duurzame landbouw, met aandacht voor bodem, en een korte verbinding tussen boer en consument.

In de winkel zijn onder meer kaas, zuivel, vlees, groenten, peulvruchten, brood en andere streekproducten verkrijgbaar. Veel producten zijn afkomstig van Burgerboerderij De Patrijs en andere duurzame boeren uit de regio.

De feestelijke heropening vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur, aansluitend op de fietstocht Toer de Boer. Bezoekers kunnen de vernieuwde winkel bekijken, streekproducten proeven en kennismaken met de boeren en producenten.

De boerderijwinkel is gevestigd aan de Hengeloseweg 16 in Vorden en is dagelijks geopend van 07.00 tot 19.00 uur. Meer informatie is te vinden via Burgerboerderij De Patrijs.

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