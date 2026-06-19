LOCHEM/GEESTEREN — Alzheimer Trefpunt Lochem maakt uitstapje naar De Melktap

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Het organiseert op vrijdagochtend 10 juli een uitstapje naar De Melktap in Geesteren. De deelnemers maken daar een rondrit met een huifkar door het landschap van Geesteren en .

De ochtend begint om 10.30 uur met koffie en cake bij De Melktap aan de Nettelhorsterweg 21 in Geesteren. Daarna volgt een rondrit van ongeveer een uur. Onderweg kunnen de deelnemers genieten van het Achterhoekse landschap, terwijl voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Rond 12.00 uur keert het gezelschap terug bij De Melktap. Mensen die zelfstandig naar de locatie rijden, worden gevraagd om uiterlijk 10.20 uur aanwezig te zijn.

Voor deelnemers die niet op eigen gelegenheid naar Geesteren kunnen komen, wordt vervoer geregeld door vrijwilligers. Zij verzamelen om 10.00 uur bij rijwielzaak Goossens, tegenover de in .

Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de huifkar is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via minykreunen@kpnmail.nl of telefonisch via 06-33868102.

💡 Wist je dat Wist je dat… het Lochem regelmatig bijeenkomsten organiseert om mensen met , mantelzorgers en belangstellenden met elkaar in contact te brengen?

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