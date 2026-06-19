LOCHEM/GEESTEREN — Alzheimer Trefpunt Lochem maakt uitstapje naar De Melktap
Het Alzheimer Trefpunt Lochem organiseert op vrijdagochtend 10 juli een uitstapje naar De Melktap in Geesteren. De deelnemers maken daar een rondrit met een huifkar door het landschap van Geesteren en Borculo.
De ochtend begint om 10.30 uur met koffie en cake bij De Melktap aan de Nettelhorsterweg 21 in Geesteren. Daarna volgt een rondrit van ongeveer een uur. Onderweg kunnen de deelnemers genieten van het Achterhoekse landschap, terwijl voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Rond 12.00 uur keert het gezelschap terug bij De Melktap. Mensen die zelfstandig naar de locatie rijden, worden gevraagd om uiterlijk 10.20 uur aanwezig te zijn.
Voor deelnemers die niet op eigen gelegenheid naar Geesteren kunnen komen, wordt vervoer geregeld door vrijwilligers. Zij verzamelen om 10.00 uur bij rijwielzaak Goossens, tegenover de Albert Heijn in Lochem.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de huifkar is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via minykreunen@kpnmail.nl of telefonisch via 06-33868102.
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