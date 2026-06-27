Boerendag Beltrum neemt maatregelen vanwege verwachte hitte

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De organisatie van Boerendag neemt dit weekend extra maatregelen vanwege de verwachte hoge temperaturen. Op het evenemententerrein aan de Kooigootsweg worden verschillende voorzieningen getroffen om bezoekers zoveel mogelijk verkoeling te bieden.

Zo worden op meerdere plaatsen extra schaduwplekken ingericht, onder meer bij de kinderweide en langs de trekkertrekbaan. Ook de feesttent wordt gekoeld, zodat bezoekers daar even aan de warmte kunnen ontsnappen.

Voor kinderen zijn diverse wateractiviteiten georganiseerd. Daarmee wil de organisatie niet alleen voor extra speelplezier zorgen, maar ook bijdragen aan verkoeling tijdens het warme zomerweer.

Volgens de organisatie staat de veiligheid en het comfort van bezoekers voorop. Daarom worden bezoekers ook geadviseerd om voldoende water te drinken, zich goed tegen de zon te beschermen en regelmatig een schaduwrijke plek op te zoeken.

Boerendag biedt het hele weekend een gevarieerd programma. Naast de bedrijvenborrel en het Full Pull Fest staan onder meer de traditionele trekkertrek en diverse activiteiten voor jong en oud op het programma.

Meer informatie over het programma is te vinden op https://www.boerendagbeltrum.nl.

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