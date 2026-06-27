GroLse Vestevaldagen in Groenlo

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Tijdens de GroLse Vestevaldagen wordt ook dit jaar op meerdere zondagen een braderie gehouden in het centrum van . De eerste editie is op zondag 26 juli van 12.00 tot 17.00 uur. Daarna volgen nog braderieën op zondag 9 augustus en zondag 18 oktober.

Bezoekers kunnen langs de vele kramen wandelen en kennismaken met uiteenlopende producten en lokale aanbieders. Naast de braderie is er volop vermaak met onder meer livemuziek, kinderactiviteiten, de HippeHebbedingenFair en de mogelijkheid om de toren van de Sint- te beklimmen. Daarmee bieden de organisatoren een gevarieerd programma voor jong en oud.

De GroLse Vestevaldagen behoren jaarlijks tot de drukbezochte zomerevenementen in en trekken bezoekers uit de regio en daarbuiten.

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de GroLse Vestevaldagen .

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