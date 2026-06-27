GROENLO — Rechter geeft KNVB groen licht: weekendcompetitie amateurvoetbal gaat door

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De invoering van de nieuwe weekendcompetitie in het amateurvoetbal kan doorgaan. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de KNVB de tweede en derde klasse vanaf het seizoen 2026-2027 gemengd mag indelen, waardoor zaterdag- en zondagverenigingen voortaan samen in één competitie uitkomen.

Tegen het besluit was bezwaar gemaakt door een aantal amateurverenigingen, waaronder uit . De clubs vrezen dat spelers, trainers en vrijwilligers minder beschikbaar zullen zijn wanneer wedstrijden niet meer op de vaste speeldag worden gespeeld. Volgens hen kan dat gevolgen hebben voor het verenigingsleven en de organisatie van wedstrijden.

De rechter oordeelde echter dat de KNVB het besluit zorgvuldig heeft voorbereid en dat er voldoende draagvlak bestaat binnen de voetbalbond. Daarom ziet de rechtbank geen aanleiding om de invoering van de nieuwe competitie-indeling voorlopig tegen te houden.

Voor de betrokken verenigingen betekent dit dat zij zich kunnen voorbereiden op een seizoen waarin wedstrijden zowel op zaterdag als op zondag kunnen worden gepland. Alleen als een eventuele bodemprocedure later tot een andere uitspraak leidt, kan de situatie nog veranderen.

Met de uitspraak is een belangrijke stap gezet in de hervorming van het amateurvoetbal. De KNVB kan de voorbereidingen voor de nieuwe competitie-indeling nu voortzetten.

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