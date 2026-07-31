WINTERSWIJK — Boswachters leiden uitdagende wandeling door Ratum

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Op zaterdag 22 augustus 2026 organiseren de boswachters van een wandeling door het gebied Ratum. De tocht start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. De route voert over kleine paadjes die niet vaak door wandelaars worden gebruikt, waardoor deelnemers een bijzondere ervaring krijgen in een relatief onbekend deel van Ratum.

De boswachters kennen het gebied goed en wijzen onderweg op bijzondere plekken en natuurverschijnselen. Ook mensen die Ratum al goed kennen, kunnen tijdens deze wandeling nieuwe ontdekkingen doen. De tocht is niet geschikt voor jonge kinderen en vereist een goede wandelconditie en stevige schoenen.

Deelname kost 6 euro per persoon. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is het tarief 3 euro. Donateurs van betalen 3 euro, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige . Reserveren is vooraf online verplicht.

Meer informatie en reserveren kan via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.

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