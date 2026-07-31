BARLO — Historische koetsenrit in Barlo toont levensloop van vroeger

Op 2 augustus rijden vijftien authentieke koetsen vanuit Barlo een route met het thema ‘Van wieg tot graf’, waarbij de levensloop van vroeger wordt uitgebeeld.

252 keer bekeken

Op zondag 2 augustus trekken ongeveer vijftien authentieke koetsen door het buitengebied van Barlo, Dale en . De rit start om 10.30 uur bij De Neeth, een van de oudste boerderijen in Barlo, en staat dit jaar in het teken van het thema ‘Van wieg tot graf’. De deelnemende rijtuigen beelden samen de levensloop uit zoals die vroeger werd beleefd.

De ochtendrit voert door het landelijke gebied rond Barlo en Dale. Rond 12.00 uur keert de stoet terug bij De Neeth, waar bezoekers de koetsen van dichtbij kunnen bekijken en uitleg krijgen over de geschiedenis en bijzondere kenmerken van de verschillende aanspanningen.

Om 13.00 uur vertrekt de stoet voor een tweede deel van de tocht richting . Onderweg passeert de optocht onder meer woonzorgcentrum Antoniushove en rijdt over de markt van Lichtenvoorde. Rond 14.00 uur keert de groep weer terug in Barlo, waar opnieuw gelegenheid is om de historische voertuigen te bewonderen.

Het thema ‘Van wieg tot graf’ komt tot uiting in de selectie van koetsen. Zo zijn er onder andere een koets met een wieg, een witte trouwkoets, een dokterswagen en een rijtuig voor de pastoor te zien. De optocht wordt afgesloten met een zwarte rouwkoets, waarmee symbolisch de volledige levensloop wordt uitgebeeld.

De koetsenrit wordt voor de vijfde keer georganiseerd door de Koetsiersvereniging - in samenwerking met De Neeth. De meeste deelnemers komen uit de regio, aangevuld met een combinatie uit Klarenbeek.

Bezoekers zijn welkom om het evenement bij te wonen en zo het historische erfgoed van dichtbij te ervaren.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

