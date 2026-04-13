EEFDE — Indringende ‘Totentanz’ klinkt in Kapel op ’t Rijsselt

Op zondag 19 april brengt vocaal ensemble Hollands Collectief de beroemde compositie van Hugo Distler ten gehore in de Kapel op ’t Rijsselt in Eefde. Het concert begint om 11.30 uur.

De uitvoering is geïnspireerd op een middeleeuwse afbeelding uit 1463 in de Mariakerk in Lübeck. Daarop is te zien hoe de Dood met iedereen danst: van keizer tot ambachtsman en van soldaat tot pasgeborene. De boodschap is duidelijk: het leven is vergankelijk en uiteindelijk ontkomt niemand aan het einde.

Met deze thematiek vormt de Totentanz een indringend muzikaal verhaal over sterfelijkheid en bezinning. De vier professionele zangers van Hollands Collectief brengen het werk met een transparante en pure klank, waarbij de akoestiek van de kapel het geheel extra kracht moet geven.

Het concert vindt plaats in de Kapel op 't Rijsselt in Eefde.

