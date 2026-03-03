Brasserie Posthuis maakt plaats voor Eetwinkel VIER

172 keer bekeken

GROENLO – Op een prominente locatie aan de Markt in Groenlo komt per 1 mei een nieuwe horecazaak. Ondernemer Barry Reijrink neemt Brasserie Posthuis aan Markt 4 over van Jaromir Weenink. De zaak gaat verder onder de naam Eetwinkel VIER.

De nieuwe eetgelegenheid richt zich op een breed publiek en wil inspelen op verschillende momenten van de dag. Bezoekers kunnen er straks terecht voor onder meer friet, burgers en snacks, maar ook voor pokébowls, pizza’s, salades en belegde broodjes. Daarnaast wordt ingezet op afhalen en bezorgen. Volgens Reijrink moet het een toegankelijke plek worden waar mensen eenvoudig kunnen binnenlopen voor een maaltijd of drankje.

Reijrink is geen onbekende in de regionale horeca. In Lichtenvoorde is hij betrokken bij Eetwinkel LEO en Skik & zo. In Groenlo exploiteert hij al De Stadspomp, eveneens aan de Markt. Met Eetwinkel VIER breidt hij zijn activiteiten in de stad verder uit. De naam verwijst onder meer naar het huisnummer, zijn vierde horecazaak en een persoonlijk element.

Brasserie Posthuis blijft nog open tot en met Koningsdag. Deze week wordt daar een nieuwe dinerkaart geïntroduceerd. Cadeaubonnen kunnen tot en met 27 april worden ingeleverd. Na de overdracht op 1 mei volgt een korte verbouwing. De opening van Eetwinkel VIER staat gepland voor donderdag 7 mei.

