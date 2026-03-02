Gea Hofstede officieel burgemeester van Oost Gelre

497 keer bekeken

OOST GELRE – Maandagavond 2 maart is Gea Hofstede officieel geïnstalleerd als burgemeester van Oost Gelre. Daarmee volgt zij Annette Bronsvoort op. De raadsvergadering werd gehouden in Hotel Bi-j Ons aan de Zieuwentseweg in Lichtenvoorde, omdat de raadzaal in Groenlo momenteel wordt verbouwd. Met het voorlezen van het koninklijk besluit en het afleggen van de eed werd haar benoeming formeel bekrachtigd.

Bij de beëdiging sprak de Commissaris van de Koning in Gelderland, D. Wigboldus. Hij noemde de installatie een bijzonder moment voor de gemeente. “Na twaalf jaar krijgt Oost Gelre een nieuwe burgemeester,” zei hij. Volgens de commissaris is sprake van een “warme overdracht”, omdat het afscheid van burgemeester Bronsvoort en de installatie van haar opvolger kort op elkaar volgden. Dat is bij een benoeming niet altijd vanzelfsprekend. Wigboldus schetste Oost Gelre als een gemeente van “gewoon doen”, ondernemend en met een rijk verenigingsleven. Tegelijkertijd wees hij op de vele evenementen en het sterke lokale karakter, in dat profiel, zo gaf hij aan, past Hofstede.

Ook wethouder Jos Hoenderboom richtte zich tot de nieuwe burgemeester. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen college en raad. “We kijken uit naar een open en constructieve samenwerking,” zei hij. Volgens Hoenderboom staat Oost Gelre voor stevige opgaven, maar is er ook een sterke basis in de gemeenschap. “Samen met inwoners, verenigingen en ondernemers maken we deze gemeente.”

Richard Klein Tank, die als tijdelijk voorzitter de vergadering leidde, sprak namens de raad. Hij gaf aan dat er hoge verwachtingen zijn. In de profielschets werd gezocht naar een burgemeester die “integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig” is. Met een glimlach voegde hij toe: “Toe maar, ga er maar aan staan.”

Toch was het vooral Hofstede zelf die de toon zette. “Wie iets nieuws begint, laat ook iets dierbaars achter,” zei zij in haar toespraak. Daarmee doelde ze op haar vertrek uit Rheden, waar ze twintig jaar actief was in de gemeentepolitiek, waarvan acht jaar als wethouder. Het afscheid van haar vertrouwde omgeving en familie “doet best een beetje pijn”, gaf ze eerlijk toe.

Tegelijkertijd keek ze vooruit. “Ik wil burgemeester zijn van alle kernen en alle kerkdorpen in al hun verscheidenheid.” Ze benadrukte zichtbaar te willen zijn in de gemeente en inwoners actief te ontmoeten. “Ik ben open, geïnteresseerd, wil luisteren. Ik heb een mening, maar sta er niet gelijk mee klaar.” Met een glimlach erkende ze dat er veel nieuwe gezichten en namen op haar afkomen. “Help me dan alstublieft,” zei ze tegen de aanwezigen in de zaal. “Ook als ik het bij een derde of vierde keer nog niet weet.” Hofstede maakte duidelijk dat ze geen bestuurder op afstand wil zijn. “Ik heb geen pokerface. Mijn emoties, die ziet u.”

Met het uitspreken van de eed begon officieel haar ambtstermijn. Voor Oost Gelre start daarmee een nieuwe bestuurlijke periode – met een burgemeester die zichtbaar inzet op nabijheid en betrokkenheid.

