Schrijvers welkom aan De Schrijftafel in Neede

NEEDE – Schrijven hoeft geen eenzame bezigheid te zijn. In Bibliotheek Neede komt maandelijks een schrijfcommunity bijeen tijdens De Schrijftafel. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 maart.

De Schrijftafel is bedoeld voor iedereen die bezig is met schrijven, of dat nu verhalen, gedichten of andere teksten zijn. De avond begint met een uur in stilte werken aan eigen schrijfprojecten. Daarna is er ruimte voor uitwisseling en vragen.

Begeleiding is er van Anna Boland, schrijfster, vertaalster en creativiteitscoach. Zij beantwoordt vragen en denkt mee met deelnemers over hun teksten of schrijfproces.

De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek in Neede. Aanmelden is niet nodig; belangstellenden kunnen vrij binnenlopen en aansluiten.

Meer informatie is te vinden via:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/schrijftafel

