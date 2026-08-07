BREDEVOORT – Muzikaal Literair Café over liefde in Koppelkerk

In de Koppelkerk in Bredevoort staat op 21 augustus een muzikaal literair café over liefde met Bas Steman, Tom Klein, Marlies Claasen en Ariane Greep.

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In de in staat vrijdag 21 augustus een avond in het teken van de liefde. Schrijver Bas Steman, gitarist Tom Klein en zangeressen Marlies Claasen en Ariane Greep combineren literatuur en muziek rond dit thema.

De avond sluit aan bij het verschijnen van Stemans roman Onze dagen komen nog. Het programma brengt verschillende vormen van liefde samen: van verlangen en verlies tot verboden en tijdloze liefde. Bas Steman leest voor uit zijn werk en vertelt over de achterliggende verhalen. Marlies Claasen zingt liederen die aansluiten bij thema’s als hartstocht en verbondenheid. Tom Klein en Ariane Greep verzorgen de muzikale omlijsting.

Bas Steman ( , 1971) is schrijver en presentator bij TV . Hij studeerde journalistiek en Nederlandse taal- en letterkunde en werkte als verslaggever en documentairemaker. In 2018 verscheen zijn roman Morgan – Een liefde, over liefde die de dood overstijgt. De Lafaard (2022) is een plattelandsepos dat zich afspeelt rond de Tweede Wereldoorlog. In Onze dagen komen nog (2026) komen veel lijnen uit zijn eerdere werk samen.

De avond begint om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. De is te vinden aan de Koppelstraat 35 in . Kaarten kosten €17,50 in de voorverkoop en €20 aan de deur.

Meer informatie en reserveren via de website van de Koppelkerk.

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