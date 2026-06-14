BRONCKHORST — Nieuw coalitieakkoord Bronckhorst moet voor zomerreces klaar zijn

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De coalitievorming in de bevindt zich in een vergevorderd stadium. De partijen Gemeentebelangen , PRO , VVD Bronckhorst en D66 Bronckhorst werken momenteel aan een coalitieakkoord dat nog vóór het zomerreces aan de gemeenteraad moet worden gepresenteerd.

Tijdens de van 11 juni gaf fractievoorzitter Robbert van Velsen van Gemeentebelangen Bronckhorst een toelichting op de voortgang. Volgens de betrokken partijen zijn de afgelopen weken belangrijke stappen gezet om gezamenlijke plannen voor de komende bestuursperiode uit te werken.

Het nieuwe akkoord krijgt vorm rond drie hoofdthema’s: een gezonde samenleving, een gezonde leefomgeving en gezonde financiën. Daarbij willen de partijen het zogenoemde ‘ja, mits’-principe verder uitwerken. Initiatieven van inwoners en ondernemers moeten meer ruimte krijgen, zolang zij bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Een van de voorstellen is het opzetten van zogeheten bouwateliers. Daarmee hopen de partijen woningbouwprojecten sneller van de grond te krijgen en procedures te versnellen.

De coalitiepartijen benadrukken daarnaast de kracht van de Bronckhorster samenleving. Zij willen inzetten op kansengelijkheid, bestaanszekerheid, minder bureaucratie en meer ondersteuning van lokale initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen.

Ondanks de financiële uitdagingen blijft investeren volgens de partijen noodzakelijk. Zo wordt onder meer gedacht aan een lokaal Innovatie Aanjaag Fonds dat vernieuwende initiatieven en economische ontwikkeling moet stimuleren.

Ook over de verdeling van de portefeuilles binnen het toekomstige zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Met deze stappen komt een nieuw bestuur voor Bronckhorst steeds dichterbij.

Meer informatie over de gemeente is te vinden via Gemeente Bronckhorst.

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