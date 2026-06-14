Flamengo wint 36e Marveldtoernooi in Groenlo

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Flamengo heeft de 36e editie van het Internationaal gewonnen. De Braziliaanse ploeg versloeg zondag in de finale Ajax met 1-0 en werd daarmee de terechte winnaar van een voetbalweekend waarin opnieuw veel talent te zien was op sportpark Den Elshof.

Drie dagen lang namen internationale jeugdteams het tegen elkaar op in . Het publiek zag aansprekende affiches als PSV– , PSG–Feyenoord en Ajax–Bayer 04 Leverkusen. Ook was voor het eerst aanwezig en opende het toernooi in het Engels.

Onder de bezoekers waren meerdere bekende voetbalnamen. Pepijn Lijnders was onder de indruk van het niveau en prees vooral het spel van Flamengo. Ook John Heitinga, zelf oud-deelnemer aan het toernooi, was aanwezig als vader van Ajax-speler Lennox Heitinga. Hij sprak zijn waardering uit voor de organisatie en de sfeer rond het toernooi.

Toernooivoorzitter Marco Frank keek tevreden terug. Ondanks wisselvallig weer verliep het toernooi zonder incidenten. “De volledige focus kon op voetbal. Wat wil je nog meer,” aldus Frank. Volgens hem leverden ook de circa 300 vrijwilligers opnieuw een grote bijdrage aan het succes.

De eindstand: Flamengo, Ajax, , Sporting Clube de Portugal, Paris Saint-Germain, Feyenoord, Bayer 04 Leverkusen, , PSV, FC Twente/Heracles, en Grol.

Lennox Heitinga van Ajax werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Mees Bosma, eveneens van Ajax, werd keeper van het toernooi. De Fairplay Cup ging naar FC Twente/Heracles. Lukas Gelinck won de Tonny Hartman Wisselbokaal als meest waardevolle speler van Grol. Topscorers werden Ephendrich Rijsenburg, Gabriel Henrique Da Silva Bueno en Wandslan Moraes, allen met vijf doelpunten.

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