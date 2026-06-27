DOETINCHEM — Buitenfilm Festival: Drie Avonden Topfilms onder de Sterren

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Van 26 tot en met 28 augustus organiseert Cultuurbedrijf het Buitenfilm Festival. Dit evenement biedt filmliefhebbers de kans om drie avonden te genieten van topfilms onder de sterrenhemel.

Het festival vindt plaats in een sfeervolle buitenomgeving, waar bezoekers zich kunnen onderdompelen in de magie van film. Elke avond staat er een andere film op het programma, variërend van klassiekers tot recente hits. De exacte filmtitels worden binnenkort bekendgemaakt, maar de organisatie belooft een gevarieerd aanbod dat voor ieder wat wils biedt.

Bezoekers kunnen hun eigen stoelen en dekens meenemen, zodat ze comfortabel kunnen genieten van de filmervaring. Daarnaast zijn er diverse eet- en drinkgelegenheden aanwezig, waardoor het een compleet uitje wordt voor vrienden en families.

Het Buitenfilm Festival is een perfecte gelegenheid om samen met anderen te genieten van een gezellige zomeravond. Zorg ervoor dat je deze unieke ervaring niet mist!

Meer informatie over het programma en tickets is te vinden op de website van Amphion.

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