ACHTERHOEK — Zestien Achterhoekse projecten ontvangen steun uit MenzisFonds

483 keer bekeken

Zestien organisaties in de hebben afgelopen woensdagavond financiële steun ontvangen uit het MenzisFonds. Deze bijdrage stelt hen in staat om lokale plannen te realiseren die bijdragen aan de vitaliteit, verbinding en veerkracht van de inwoners.

De geselecteerde projecten getuigen van de energie en betrokkenheid in de regio. Van initiatieven gericht op samen bewegen en gezond eten tot muziekprojecten voor mensen met , en van nieuwe speeltoestellen op schoolpleinen tot ontmoetingsplekken voor dorpsgenoten: elk project draagt bij aan het welzijn van de Achterhoekers.

Stanley Alards, Manager Klant & Markt van Menzis, verraste de winnaars met het goede nieuws. “Ik ben ontzettend trots op deze Achterhoekse initiatiefnemers. Het is geweldig om te zien hoe creatief en betrokken zij zijn in hun eigen buurt,” aldus Alards. “Deze projecten geven een mooie impuls aan het leven van de inwoners. Ze bevorderen vitaliteit, verbinding en veerkracht, precies waar we met het MenzisFonds op inzetten.”

Het MenzisFonds, een initiatief van de Ledenraad van Coöperatie Menzis, heeft dit jaar meer dan 141 projecten ontvangen. Een commissie van ledenraadsleden en regiomanagers beoordeelde de aanvragen. De best scorende initiatieven ontvangen een bijdrage van maximaal € 5.000. In totaal was er € 50.000 beschikbaar per regio, met daarnaast € 45.000 voor landelijke projecten.

De winnende projecten zijn onder andere: Natuurboerderij De Groene Knoop, Corsogroep Veur-Mekare, Senioren Vereniging Azewijn en Stichting Vrienden van basisschool Kisveld. Deze initiatieven zijn een mooi voorbeeld van de lokale kracht en betrokkenheid in de .

Voor meer informatie over het MenzisFonds of de winnende projecten kan contact worden opgenomen met Menzis.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

