MISTE — Dialectschrijvers te gast op Landgoed Kotmans in Miste
Liefhebbers van de Achterhoekse streektaal kunnen op donderdag 2 juli terecht op Landgoed Kotmans in Miste voor een nieuwe Kotmans-avond van de Dialectkring Achterhook en Liemers.
Tijdens de bijeenkomst dragen drie streektaalauteurs afwisselend proza en poëzie voor uit eigen werk. Te gast zijn Bert Helmink uit Aalten, Gerard Uwland uit Winterswijk-Ratum en Ria Olijslager uit Lievelde.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Bezoekers zijn vanaf 19.10 uur welkom. De bijeenkomst vindt plaats op Landgoed Kotmans aan het Schrieverspad bij de Kotmansweg in Miste.
De toegang is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage voor de Stichting Schrieverspad op prijs gesteld. Ook niet-leden zijn welkom.
Meer informatie over de organisatie is te vinden bij Dialectkring Achterhook en Liemers.
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