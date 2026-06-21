LOCHEM — Capella Gudula brengt zeldzame Iberische koormuziek naar Gudulakerk in Lochem

46 keer bekeken

In de in vindt op zondag 28 juni om 19.00 uur een bijzondere muziekvesper plaats. Het koor Capella Gudula voert onder de titel Santiago A Capella werken uit van de Portugese componist Manuel Cardoso.

Het programma staat in het teken van pelgrimeren en verwijst naar de beroemde bedevaartsplaats Santiago de Compostela, waar volgens de overlevering de apostel Jacobus begraven ligt. De muziek van Cardoso behoort tot de zogeheten gouden eeuw van de Iberische polyfonie en wordt tegenwoordig nog maar zelden uitgevoerd.

Volgens de organisatie kenmerken de composities zich door rijke meerstemmigheid en een meditatieve sfeer. De uitvoering maakt deel uit van de maandelijkse muziekvespers in de , waarin muziek en bezinning centraal staan.

Bezoekers kunnen voor, tijdens en na de viering een kaarsje aansteken voor een persoonlijke intentie. De kerk opent om 18.30 uur. De toegang is gratis; bij de uitgang wordt een vrije gift gevraagd.

Meer informatie is te vinden via Gudulakerk Lochem en Kerken in Lochem.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

