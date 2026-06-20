Verhalen en gedichten gezocht voor Flonkergood 2027

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Schrijvers en dichters die de Achterhoekse of Liemerse streektaal een warm hart toedragen, kunnen weer meedoen aan de jaarlijkse oproep voor Flonkergood. De organisatie van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book is op zoek naar nieuwe verhalen en gedichten rond het thema ‘t Kon minder.

De beste inzendingen worden opgenomen in Flonkergood 2027, het gratis cadeauboekje dat begin maart 2027 wordt uitgereikt tijdens de Week van het Achterhoekse en Liemerse Boek bij aankoop van een streek(taal)boek.

Het thema biedt volop mogelijkheden voor schrijvers. Van nuchter relativeren tot onverwacht succes, van humoristische belevenissen tot persoonlijke verhalen: deelnemers kunnen het onderwerp op hun eigen manier invullen.

Verhalen en gedichten moeten geschreven zijn in de Achterhoekse of Liemerse streektaal. Iedere deelnemer mag maximaal twee bijdragen insturen. Een verhaal mag niet langer zijn dan 500 woorden. Voor gedichten geldt een maximum van 24 regels, inclusief witregels.

Inzenden kan tot en met 31 oktober 2026 via e-mail naar info@ecal.nu. De geselecteerde auteurs krijgen niet alleen een plek in de bundel, maar een aantal van hen wordt ook uitgenodigd om hun werk voor te dragen tijdens de opening van de Week van het Achterhoekse en Liemerse Boek in maart 2027.

Meer informatie en het volledige reglement zijn te vinden op ECAL – Flonkergood 2027.

💡 Wist je dat Wist je dat… Flonkergood al jarenlang verschijnt als gratis cadeauboekje en daarmee een belangrijke rol speelt in het levend houden van de Achterhoekse en Liemerse streektaal?

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