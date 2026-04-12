OOST-ACHTERHOEK — Cheque van €3.000 voor VoorleesExpress Oost-Achterhoek

e Tafelronde 42 Winterswijk-Groenlo heeft op 3 april een cheque van €3.000 overhandigd aan de VoorleesExpress Oost-Achterhoek. Het bedrag is afkomstig uit de jaarlijkse wijnverkoop, waarvan de opbrengst telkens naar een goed doel gaat. De VoorleesExpress ondersteunt gezinnen in Winterswijk, Berkelland en Oost Gelre waar kinderen opgroeien in een taalarme omgeving. Vrijwilligers bezoeken deze gezinnen thuis om samen te lezen en zo het taalplezier te vergroten, zowel bij kinderen als ouders.

Met de donatie kan de organisatie haar activiteiten uitbreiden. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de aanschaf van boeken in verschillende talen en educatieve taalspelletjes.

Projectleider Anke Banning-Grothe, verbonden aan de Bibliotheek Oost-Achterhoek, is blij met de bijdrage. Volgens haar maakt de steun het mogelijk om meer gezinnen te bereiken en kinderen beter te ondersteunen in hun taalontwikkeling.

De cheque werd overhandigd door Pieter Salemink. Met de actie willen de initiatiefnemers bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen in de regio.

