LICHTENVOORDE — Gemeente wil toch meewerken aan afvalopslag voor horeca op de Markt

De wil toch meewerken aan een oplossing voor de opslag van bedrijfsafval van drie horecaondernemers aan de Markt. Het college van burgemeester en wethouders nam dit besluit op 7 april 2026, nadat eerder nog werd overwogen om geen medewerking te verlenen.

De aanleiding is de bouw van appartementen aan de Dijkstraat. Daardoor is de plek waar de ondernemers jarenlang hun afval opsloegen verdwenen. Het gaat onder meer om horeca aan Markt 5, Markant en Het Blok. Zij geven aan dat opslag op eigen terrein of inpandig nauwelijks mogelijk is, mede vanwege beperkte ruimte en strenge hygiëne-eisen.

De ondernemers vroegen de gemeente om een oplossing in de openbare ruimte. Hoewel dit volgens de gemeente risico’s met zich meebrengt — zoals precedentwerking en verlies van parkeerruimte — is toch gekozen om mee te werken. Daarbij speelt mee dat de horeca op de Markt een belangrijke rol heeft in de levendigheid van het centrum.

De kosten voor aanleg en gebruik van de voorziening komen voor rekening van de ondernemers zelf. De gemeente blijft eigenaar van de grond en maakt afspraken over beheer en gebruik. Mogelijke locaties, zoals bij de Krabbenplas, worden nog verder uitgewerkt.

De verwachting is dat de oplossing binnen enkele maanden gerealiseerd kan worden, zodat de horecaondernemers voor de zomer weer over een werkbare situatie beschikken.

