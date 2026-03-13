Generatiedeskundige en jongerenonderzoeker Laura Bas is op woensdag 15 april te gast bij een nieuwe editie van Het Onderwijsgesprek in Amphion Theater in Doetinchem. De bijeenkomst staat in het teken van Generatie Z en de vraag hoe het onderwijs kan meebewegen met jongeren die anders leren, werken en denken.

Tijdens de avond gaat dagvoorzitter Wendelien Wouters in gesprek met Bas over de kansen en uitdagingen van Gen Z in het onderwijs. Ook komt aan bod wat de opkomende generatie Alpha straks van scholen en docenten zal vragen. Bezoekers kunnen daarnaast meepraten over de manier waarop talenten van jongeren beter benut kunnen worden.

Bas adviseert organisaties en onderwijsinstellingen over jong talent en deed naar eigen zeggen grootschalig onderzoek naar jongeren op de werkvloer. Ze schreef ook het boek De GenZclopedie. Met haar bijdrage wil de organisatie onderwijsprofessionals en andere belangstellenden handvatten geven voor de praktijk.

Het Onderwijsgesprek is een initiatief van Amphion Cultuurbedrijf en verschillende onderwijsorganisaties uit de Achterhoek. Het evenement brengt meerdere keren per jaar onderwijs en samenleving samen in een toegankelijke gespreksavond.

De bijeenkomst vindt plaats in Amphion Theater aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. De toegang is gratis, maar reserveren is noodzakelijk. Kaarten zijn verkrijgbaar via amphion.nl/theater.

