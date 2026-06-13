VRAGENDER — Weishaupt geeft visitekaartje af richting Grote Prijs van Gelderland

De overwinning geldt als een belangrijke graadmeter richting de Rabobank Grote Prijs van powered by Morssinkhof Plastics, die zondag wordt verreden. Weishaupt liet met zijn optreden zien dat hij een van de favorieten is voor de eindstrijd.

Volgens de Duitser ontwikkelt Callao L zich razendsnel. Het talentvolle paard rijdt pas kort op dit niveau, maar behaalde dit seizoen al meerdere overwinningen in 1.45 meter-rubrieken. Recent maakte de ruin ook zijn debuut op 1.55 meter-niveau.

Weishaupt was na afloop vol lof over zowel zijn paard als het concours in . Hij noemde een evenement van vijfsterrenniveau en gaf aan bewust voor Lichtenvoorde te hebben gekozen, ondanks een alternatief concours in het Franse Saint-Tropez.

De Egyptische Olympiër Karim El Zoghby eindigde met Hashtag des Mets op de tweede plaats. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Leon Thijssen, die met Chiara VDH derde werd.

Ook voormalig winnaar Johannes Ehning deed mee om de prijzen en eindigde als vierde. Tani Joosten completeerde met Galdal Me de top vijf.

Voor zondag richt Weishaupt zijn pijlen op de Grote Prijs van . Daar zal hij niet met Callao L starten, maar met de meer ervaren Kilmister. De Duitse ruiter maakte duidelijk dat hij naar Lichtenvoorde is gekomen met één doel: meestrijden om de overwinning.

Top 5 Morssinkhof Plastics Prijs (1.50 m)

Philipp Weishaupt (Duitsland) – Callao L Karim El Zoghby (Egypte) – Hashtag des Mets Leon Thijssen (Nederland) – Chiara VDH Johannes Ehning (Duitsland) – Kira II Tani Joosten (Nederland) – Galdal Me

Meer informatie: Outdoor Gelderland