DOETINCHEM — Creatief festival bij Amphion Muziekschool

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verandert zaterdag 13 juni in een creatief festivalterrein tijdens het Kom jij ’t maken-festival. Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn er gratis voorstellingen, workshops, optredens en doe-activiteiten voor bezoekers van alle leeftijden.

In het gebouw en op het buitenterrein kunnen bezoekers kennismaken met muziek, theater, dans, musical en creatieve workshops. In de grote hal is informatie te vinden over muzieklessen. In de zalen zijn de theatervoorstellingen Doolhoofd en Het Koffertje te zien. Buiten treden bandjes en DJ’s op. Op het grasveld zijn dans-, theater- en musicaloptredens. Bezoekers die zelf iets willen maken, kunnen onder meer graffiti spuiten, bouwen met Berna, 3D-printen of sieraden maken.

Het festival is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met het aanbod van . Ook kunnen bezoekers via de website een gratis proefles aanvragen.

Het is de tweede editie van het festival. Vorig jaar kwamen ongeveer 500 bezoekers naar de muziekschool. De organisatie hoopt ook dit jaar veel nieuwsgierige makers te ontvangen.

Het Kom jij ’t maken-festival vindt plaats bij Muziekschool aan de Bizetlaan 1 in . De toegang is gratis. Meer informatie staat op amphion.nl/komjijhetmaken.

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