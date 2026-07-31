DOETINCHEM — Cursus genealogie voor gevorderden start in oktober bij ECAL

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers start in oktober een cursus genealogie voor gevorderden om stamboomonderzoek te verdiepen met bijzondere archiefbronne…

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Het (ECAL) organiseert vanaf vrijdag 2 oktober 2026 een cursus genealogie voor gevorderden. Deze cursus is bedoeld voor mensen die al ervaring hebben met stamboomonderzoek en hun kennis willen verdiepen door het gebruik van minder bekende archiefbronnen.

De cursus bestaat uit vier middagen waarop deelnemers leren hoe ze verder kunnen kijken dan de standaard bronnen zoals burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van militieregisters, belastingregisters en notariële archieven. Deze bronnen bieden vaak nieuwe aanknopingspunten en verrassende details die het onderzoek kunnen verrijken.

Veel genealogen lopen op een gegeven moment vast in hun onderzoek. Tijdens de cursus wordt ook besproken hoe je dit kunt doorbreken, bijvoorbeeld als een vader onbekend is of als familieverbanden moeilijk te bewijzen zijn. Door aanvullende bronnen en onderzoekstechnieken kunnen nieuwe sporen worden gevonden.

Daarnaast behandelt de cursus hoe je onderzoek kunt doen naar specifieke onderwerpen zoals militairen, huizen en boerderijen van voorouders, en migranten of familieleden in het buitenland. Ook komen bronnen aan bod zoals testamenten, boedelscheidingen en rechterlijke archieven, die soms onverwachte verhalen aan het licht brengen.

In het laatste deel van de cursus ligt de focus op het ordenen van onderzoeksresultaten en het uitwerken daarvan tot een familieverhaal of -geschiedenis. Er wordt besproken hoe je bevindingen overzichtelijk kunt vastleggen en eventueel kunt delen met anderen.

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling en Liemers. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en vindt plaats bij ECAL aan de IJsselkade 13 in .

De bijeenkomsten zijn gepland op vrijdag 2, 16 en 30 oktober en 13 november 2026, telkens van 13.30 tot 16.00 uur. De kosten bedragen 35 euro, met een gereduceerd tarief van 32,50 euro voor NGV-leden.

Wie zijn stamboomonderzoek wil verdiepen en meer wil leren over bijzondere archiefbronnen kan zich aanmelden via info@ecal.nu onder vermelding van ‘aanmelding cursus genealogie voor gevorderden’. Deelname is definitief na bevestiging.

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