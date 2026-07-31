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BREDEVOORT — Nieuwe fietsroute van 65 kilometer start en eindigt in Bredevoort

31 juli 2026 233

Een nieuwe fietsroute van 65 kilometer start en eindigt bij VVV Bredevoort en voert via Berenschot’s Watermolen, de Dikke Steen en het Duitse Burlo.

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Foto: PR
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Voor wie in augustus een nieuwe fietstocht wil maken, is er een route van ongeveer 65 kilometer beschikbaar die start en eindigt bij het VVV-kantoor in Bredevoort. De route voert onder meer langs Berenschot’s Watermolen, de “Dikke Steen” en loopt via het Duitse Burlo en de Bocholter AA terug naar Bredevoort.

De tocht is geschikt om zelfstandig te fietsen en is vanaf nu verkrijgbaar bij het VVV-kantoor aan de Markt 8 in Bredevoort. De kosten bedragen 2,50 euro.

Het VVV-kantoor is geopend van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 10.30 tot 15.30 uur. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via telefoonnummer 0543-452380.

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