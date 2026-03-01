‘De Berkel’ wint Beste Boek tijdens Waeketreffen

Het Beste Boek beeld was voor Jan Baggen en zijn boek De Berkel in de baan van de zon. - Foto: PR / Janette van Egten

GROENLO – Het boek ‘De Berkel, in de baan van de zon’ van kunstenaar en schrijver Jan Baggen is zaterdag uitgeroepen tot Beste Boek Achterhoek en Liemers 2025. De prijs werd uitgereikt tijdens het Waeketreffen in de Mattelier in Groenlo.

Baggen ontving het beeldje – een ontwerp van Elver Klei en Kunst – uit handen van vakjuryvoorzitter Herman Roozen. Volgens de jury onderscheidt het boek zich door de schilderijen en tekeningen van de rivier de Berkel en het omliggende landschap. Het werk laat de streek zien door de ogen van de kunstenaar en biedt daarmee een nieuw perspectief op het gebied.

De jury koos uit vijf genomineerden. Ook de makers van Van mummiepoeder tot zilverschoon, Wij woonden hier, Van kelder tot kap en De ramp met de Phoenix kregen een geldprijs, oorkonde en bloemen.

Tijdens het programma kreeg jongerenplatform KalmAn de Opstaeker, een aanmoedigingsprijs voor inzet voor de streektaal. Het platform brengt via vlogs het leven van plattelandsjongeren in beeld.

Verder werd de nieuwe Flonkergood gepresenteerd, met dit jaar als thema ‘Starke verhalen’. Het boekje is het geschenk tijdens de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book, die loopt tot en met 8 maart.

De organisatie is in handen van Dialectkring Achterhoek en Liemers, Vrienden van de streektaal Lochem e.o. en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

