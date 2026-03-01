Oproep: doe mee aan Dementiemonitor 2026

164 keer bekeken

ZUTPHEN / LOCHEM – Het Dementienetwerk Zutphen, Lochem, Vorden e.o. roept inwoners op om deel te nemen aan de Dementiemonitor 2026. De landelijke vragenlijst start op 2 maart 2026 en moet inzicht geven in de kwaliteit van dementiezorg in de regio.

De Dementiemonitor is een tweejaarlijks onderzoek van Alzheimer Nederland en Nivel. Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen hun ervaringen delen via een uitgebreide vragenlijst.

Waarom meedoen?

Volgens het Dementienetwerk is dit het enige landelijke onderzoek dat structureel in kaart brengt wat mensen met dementie en hun naasten nodig hebben. Hoe meer mensen deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten.

Voor de regio Zutphen, Lochem en Vorden is deelname extra belangrijk. Pas bij minimaal 50 ingevulde vragenlijsten ontvangt het netwerk een specifiek rapport voor deze gemeenten. Die lokale cijfers worden gebruikt in gesprekken met gemeenten, zorgverzekeraars en organisaties die betrokken zijn bij dementiezorg en ondersteuning.

Wie kunnen deelnemen?

Mensen met dementie en hun mantelzorgers uit Zutphen, Lochem, Vorden en omgeving.

Wat en wanneer?

Het invullen van de vragenlijst kan vanaf 2 maart 2026 en kost ongeveer 30 minuten.

Deelnemen kan via:

👉 https://www.dementiemonitor.nl

De resultaten worden in het najaar van 2026 gepubliceerd.

