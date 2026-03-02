SV Grol blijft koploper na doelpuntloos duel tegen Quick 1888

131 keer bekeken

GROENLO – SV Grol is zondag koploper gebleven in de tweede klasse F van de KNVB. Op sportpark Den Elshof in Groenlo eindigde het duel tegen Quick 1888 uit Nijmegen in 0-0. Ondanks het puntenverlies blijft Grol bovenaan met 33 punten uit 15 wedstrijden.

De thuisploeg trof een goed voorbereid Quick 1888, dat Grol-topscorer Luc Berentsen strak verdedigde. Berentsen was in de eerste helft dicht bij een treffer uit een vrije trap en zag in de 67e minuut een krachtig schot gekeerd worden door de Nijmeegse doelman.

Grol moest daarnaast twee tegenvallers incasseren. Mark Hietland en Davy Schutten vielen geblesseerd uit. Keeper Nick Oude Luttikhuis hield met meerdere reddingen zijn ploeg op de been en werd uitgeroepen tot Man of the Match.

Door het gelijkspel blijft Grol met twee punten voorsprong op VVG’25 uit Gaanderen (31 punten) lijstaanvoerder. SC Westervoort volgt met 28 punten. Quick 1888 staat vierde met 27 punten.

Stand tweede klasse F (top 5)

Grol – 15-33 VVG’25 – 15-31 SC Westervoort – 15-28 Quick 1888 – 15-27 VIOD Doetinchem – 15-24

Programma SV Grol

Zondag 8 maart (14.00 uur): Trekvogels – Grol

Zondag 15 maart (14.30 uur): Grol – Jonge Kracht

Zondag 22 maart: Grol vrij

Zondag 29 maart (14.30 uur): Grol – DVC ’26

