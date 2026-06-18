De onzichtbare muur rond Groenlo

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Wie vandaag langs de wandelt of fietst, ziet een bijzonder stukje geschiedenis. Vanuit de lucht is de karakteristieke stervorm nog altijd goed zichtbaar. Maar wat veel mensen niet weten, is dat deze schans ooit onderdeel was van een gigantische verdedigingsring rond .

In de zomer van 1627 verschenen duizenden soldaten van Frederik Hendrik rondom de stad. Binnen enkele dagen werd een linie van ongeveer zestien kilometer aangelegd, bestaande uit wallen, grachten, schansen en legerkampen. werd volledig van de buitenwereld afgesloten.

De Circumvallatielinie speelde een belangrijke rol tijdens het Beleg van Grol en behoort tegenwoordig tot de best bewaarde belegeringslandschappen van Nederland. Toch zijn veel sporen nauwelijks zichtbaar. Ze liggen verborgen onder akkers, weilanden en wegen rondom de stad.

In dit Zondagsverhaal duiken we in de geschiedenis van deze bijzondere verdedigingsring. Hoe bouw je in een week tijd een muur van zestien kilometer? Waarom was Groenlo zo belangrijk voor Frederik Hendrik? En welke sporen van het beleg zijn bijna vier eeuwen later nog altijd terug te vinden in het landschap rond de stad?

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