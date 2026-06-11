LICHTENVOORDE — Jan Alfrink keert terug naar Bibliotheek Lichtenvoorde met Verhalen voor de Ziel

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Na een succesvolle eerste bijeenkomst in mei verzorgt verhalenverteller Jan Alfrink op woensdag 24 juni opnieuw een editie van Verhalen voor de Ziel in de Bibliotheek . Bezoekers kunnen rekenen op een ochtend vol inspirerende, ontroerende en verrassende verhalen.

Tijdens de bijeenkomst neemt Alfrink zijn publiek mee in een wereld van fantasie, verwondering en herkenning. Met zijn karakteristieke vertelstijl weet hij luisteraars even los te maken van de dagelijkse drukte. Verhalen spelen daarbij een belangrijke rol, omdat ze beelden oproepen, emoties raken en de verbeelding stimuleren.

De eerste editie werd volgens de organisatie enthousiast ontvangen. Bezoekers waardeerden de ontspannen sfeer en de manier waarop de verhalen hen meenamen naar andere werelden. Verschillende deelnemers gaven aan graag terug te komen voor een nieuwe bijeenkomst.

De activiteit maakt deel uit van BreinBieb, een programma van de bibliotheek dat aandacht besteedt aan een gezond en actief brein. Binnen BreinBieb worden regelmatig lezingen, workshops en ontmoetingen georganiseerd rond thema’s als geheugen, ontspanning, voeding, muziek, beweging en mantelzorg. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Fit-Art.

Deelname aan Verhalen voor de Ziel is gratis. Wel vraagt de organisatie bezoekers zich vooraf aan te melden via de bibliotheek of de website.

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