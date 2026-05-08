DOETINCHEM/GROENLO — Theatervoorstelling over dementie in Doetinchem en Groenlo

De indringende theatervoorstelling ‘Nog steeds jij’ van Jan van der Hammen is in juni te zien in de . De voorstelling gaat over de impact van op mensen zelf én op hun naasten, met aandacht voor mantelzorg, verlies en wat ondanks alles blijft bestaan.

Tijdens de voorstelling worden theater en muziek afgewisseld met korte toelichtingen en interactie met het publiek. Herkenbare situaties uit het dagelijks leven vormen de basis van het verhaal. De voorstelling richt zich op iedereen die privé of professioneel met te maken heeft, zoals mantelzorgers, vrijwilligers, zorgverleners en mensen met dementie.

De eerste voorstelling vindt plaats op donderdag 18 juni van 14.30 tot 16.45 uur bij de Muziekschool in . Op donderdag 25 juni volgt een tweede voorstelling van 19.30 tot 21.45 uur bij in .

Rond beide bijeenkomsten is een informatiemarkt aanwezig, zowel voor aanvang als tijdens de pauze en na afloop.

De toegang is gratis. Aanmelden kan via tinyurl.com/Nogsteedsjij. Meer informatie staat op Netwerk Ouderen Achterhoek.

