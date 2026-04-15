GROENLO/LICHTENVOORDE — Verkenner stuurt aan op coalitie CDA, OOG en PRO in Oost Gelre

Mark Buck de verkenner in Oost Gelre adviseert om een nieuwe coalitie te vormen met CDA, OOG en PRO. Dat blijkt uit het eindverslag dat dinsdagavond (gisteren) in de gemeenteraad is besproken. Het CDA werd bij de verkiezingen van 18 maart de grootste partij met 7 zetels. Volgens verkenner Mark Buck zijn er meerdere coalitieopties mogelijk, maar blijven er uiteindelijk twee serieuze varianten over: voortzetting van de samenwerking met de VVD of een nieuwe combinatie met OOG.

De voorkeur gaat uit naar die laatste optie, aangevuld met PRO. Volgens de verkenner is er tussen CDA en OOG op dit moment meer onderling vertrouwen dan tussen CDA en VVD. Bovendien zou een coalitie van drie partijen zorgen voor een stabielere meerderheid dan de krappe meerderheid van één zetel bij een tweepartijencoalitie.

In de gemeenteraad werd dinsdagavond een motie besproken om het advies van de verkenner over te nemen en de drie partijen de opdracht te geven een formateur aan te wijzen. Uit de gesprekken met de zes fracties blijkt dat geen enkele partij vooraf wordt uitgesloten en dat er brede bereidheid is om verantwoordelijkheid te nemen in het gemeentebestuur.

De komende periode moet duidelijk worden of CDA, OOG en PRO er samen in slagen om tot een coalitieakkoord te komen.

