GROENLO — Zangleerlingen van Maartje Waanders schitteren in theaterconcert ‘Sing Your Heart Out’

138 keer bekeken

Veertig zangers en zangeressen tussen de 19 en 78 jaar staan zaterdag 4 juli op het podium van Sociaal Cultureel Centrum tijdens het theaterconcert . De deelnemers volgen zanglessen bij en laten tijdens de voorstelling horen hoe muziek mensen van verschillende leeftijden en achtergronden met elkaar verbindt.

Onder begeleiding van Vocal Coach |Maartje Waanders is zangeres en vocal coach uit de regio die zanglessen en optredens organiseert. treden zowel beginnende als ervaren zangers op. Het publiek krijgt een afwisselend programma voorgeschoteld met solo’s, duetten en groepsoptredens.

De muzikale begeleiding is in handen van | is muzikant en toetsenist die regelmatig artiesten en zangprojecten begeleidt. op toetsen. Het repertoire loopt uiteen van jazz en pop tot rockmuziek, waardoor de avond een breed muzikaal karakter krijgt.

Volgens Waanders draait de voorstelling niet alleen om zang, maar vooral om het persoonlijke verhaal achter iedere stem. Sommige deelnemers zingen als hobby naast werk of studie, terwijl anderen dromen van een opleiding aan het conservatorium of een professionele muziekcarrière.

Het concert belooft een avond vol muzikaliteit, enthousiasme en verrassende optredens te worden, waarbij vooral het plezier van samen zingen centraal staat.

Meer informatie over de locatie is te vinden via De Mattelier. Meer over zangcoach Maartje Waanders via Maartje Waanders.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Foto: PR

Bron: Naar aanleiding van een persbericht

