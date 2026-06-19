GROENLO — Midzomerwandeling in Groenlo verplaatst naar 27 september

122 keer bekeken

De vijfde editie van de Midzomerwandeling in , die zaterdag 20 juni zou plaatsvinden, is afgelast. De organisatie heeft dit besluit genomen vanwege de verwachte weersomstandigheden, waaronder code geel voor hitte en de kans op onweersbuien.

Om de veiligheid en het comfort van deelnemers, vrijwilligers en artiesten te waarborgen, is besloten het evenement niet door te laten gaan. Net als vorig jaar krijgt de wandeling een vervolg als Nazomerwandeling.

De nieuwe datum is vastgesteld op zondagmiddag 27 september 2026. De organisatie hoopt de deelnemers dan alsnog een sfeervolle wandeling door en rondom de stad te kunnen aanbieden.

De Midzomerwandeling zou voor de vijfde keer worden gehouden. De route van ongeveer zes kilometer voert wandelaars langs bijzondere plekken in en rond Groenlo, waarbij muziek, cultuur, historie en ontmoeting centraal staan. Ook dit jaar waren onderweg diverse verrassingen en optredens gepland.

De organisatie bedankt iedereen voor het begrip en kijkt uit naar een mooie Nazomerwandeling op 27 september.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in