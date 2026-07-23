DOETINCHEM — Nieuwe financieringsmogelijkheden voor vastgoed in de Achterhoek

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Wie in de Achterhoek een woning of bedrijfspand als investering wil aankopen, merkt dat financiering via de bank niet altijd vanzelfsprekend is. Banken hanteren strikte normen, vragen veel documentatie en kijken kritisch naar het aantal panden dat iemand al bezit. Tegelijk blijft de vraag naar huurwoningen en kleinschalig vastgoed in plaatsen als Doetinchem, Groenlo, Lochem en Lichtenvoorde aanwezig. Daardoor zoeken beleggers en ondernemers naar alternatieven om kansen niet te missen.

Een route die de laatste jaren vaker wordt gebruikt, is financiering via particuliere investeerders. Het geld komt dan niet van een bank, maar uit een netwerk van investeerders dat vastgoedleningen mogelijk maakt. Dit kan interessant zijn voor wie snel wil schakelen bij een aankoop of bij de bank tegen een limiet aanloopt.

Voordelen van alternatieve financiering

Alternatieve vastgoedfinanciering is geen snelle oplossing, maar maatwerk. De voorwaarden verschillen per pand, locatie en verhuursituatie. Toch komen in de praktijk een aantal punten vaak terug.

– Sneller duidelijkheid: vaak kan op basis van enkele kerngegevens al een eerste indicatie worden gegeven.

– Meer flexibiliteit: er is vaker ruimte voor een constructie die aansluit op de cashflow van het pand.

– Hogere financiering mogelijk: soms kan tot ongeveer 85% van de marktwaarde worden gefinancierd. Dit percentage heet ook wel LTV (loan-to-value) en hangt af van het object en het risicoprofiel.

– Deels aflossingsvrij: bij sommige leningen ligt de nadruk op maandlasten en rendement, in plaats van snelle afbouw.

Bij financiering voor beleggingspanden is het verstandig om niet alleen naar de rente te kijken, maar ook naar looptijd, aflossingsvorm en de ruimte om later te herfinancieren.

Invloed op de vastgoedmarkt in de Achterhoek

De Achterhoek kent een mix van dorpskernen en middelgrote plaatsen, met een blijvende behoefte aan betaalbare huurwoningen, woon-werkpanden en kleinschalige bedrijfsruimtes. Als financiering sneller en flexibeler kan, ontstaat er voor lokale beleggers meer ruimte om panden te verduurzamen of te transformeren, bijvoorbeeld van winkel naar wonen of van leegstaand kantoor naar startersappartementen.

Voorzichtigheid blijft daarbij belangrijk. Vastgoed is geen risicoloze investering. Leegstand, onderhoud en veranderende regelgeving kunnen het rendement beïnvloeden. Een realistische berekening van huurinkomsten, kosten en buffers is daarom essentieel, zeker wanneer met een hogere financiering wordt gewerkt.

Praktische stappen voor een snelle indicatie

Wie in de regio een pand op het oog heeft en wil weten of financiering haalbaar is, kan zich voorbereiden met een paar basisgegevens.

– Adres en type pand

– Vraagprijs of beoogde marktwaarde

– Verwachte huur en huurcontracten

– Eigen inbreng

– Globale informatie over inkomen en bestaande leningen

Met deze informatie is vaak snel te beoordelen of een vervolgstap zinvol is en welke route het beste past bij de plannen van de belegger. Het helpt ook om vooraf het doel van de financiering scherp te hebben: gaat het om aankoop, verbouwing, verduurzaming of het vrijmaken van overwaarde uit een bestaand pand?

Wie meerdere objecten bezit, kan bovendien baat hebben bij een plan voor de hele portefeuille. Denk aan het spreiden van looptijden, het beheersen van maandlasten en het reserveren van budget voor onderhoud. Zo blijft er ruimte om kansen in de regio te benutten zonder dat financiering een rem wordt.