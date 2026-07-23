LANDELIJK — Faceliftbehandeling populairder bij 40-plussers

210 keer bekeken

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om er frisser uit te zien zonder dat het resultaat gemaakt oogt. Ook in de Achterhoek en omliggende plaatsen groeit de interesse in cosmetische chirurgie, vooral in behandelingen die de kaaklijn en hals weer strakker maken. Een facelift is daarbij een veelbesproken ingreep, omdat het resultaat vaak langdurig is en gericht op een natuurlijke uitstraling.

Wat een facelift wel en niet doet

Een facelift is een chirurgische behandeling waarbij verslapte huid en onderliggende weefsels in het gezicht en soms de hals worden aangespannen. Het doel is niet om iemand een ander gezicht te geven, maar om contouren te herstellen die door de jaren heen zachter zijn geworden.

Een facelift pakt vooral verslapping aan. Fijne lijntjes, zonneschade en huidstructuur vragen soms om aanvullende of andere behandelingen. Een eerlijk consult is daarom belangrijk om te bepalen wat haalbaar is en welke aanpak het beste past.

Voor wie de ingreep geschikt is

De meeste mensen die een facelift overwegen zijn tussen de 40 en 70 jaar. Vaak gaat het om:

verslapping langs de kaaklijn, zoals beginnende hamsterwangen

een minder strakke halslijn

een vermoeide of oudere uitstraling die niet past bij hoe iemand zich voelt

Een goede algemene gezondheid en realistische verwachtingen zijn belangrijk. Tijdens een intake wordt gekeken naar huidkwaliteit, medische achtergrond en persoonlijke wensen.

Technieken en herstel in duidelijke stappen

Niet elke facelift is hetzelfde. Afhankelijk van de mate van verslapping kan een arts kiezen voor een kleinere ingreep, zoals een mini-facelift, of een uitgebreidere techniek waarbij ook dieper gelegen weefsel wordt verstevigd, zoals een SMAS-techniek. Soms wordt een facelift gecombineerd met een halslift voor een evenwichtiger resultaat.

Het herstel verschilt per persoon, maar meestal kun je rekening houden met:

Dag 1-3: zwelling en een strak gevoel, vooral rust nemen

Week 1: mogelijk blauwe plekken, controles en wondzorg

Week 2: veel mensen hervatten lichte werkzaamheden

Week 6: het grootste deel van de zwelling is weg en het resultaat wordt duidelijker

Sporten en zwaar tillen worden doorgaans tijdelijk afgeraden. Littekens hebben tijd nodig om rustig te genezen en worden meestal zo geplaatst dat ze zo min mogelijk opvallen.

Veiligheid en nazorg als belangrijke factor

Wie zich oriënteert, doet er goed aan om niet alleen naar fotos of prijzen te kijken. Veiligheid zit in de details: een zorgvuldig behandelplan, duidelijke uitleg over risicos zoals nabloeding, infectie, gevoelsverandering of littekenvorming, en goede bereikbaarheid bij vragen.

Bij een facelift is het daarnaast belangrijk dat je vooraf weet hoe het traject eruitziet en wat je in de herstelfase kunt verwachten, zodat je herstel en nazorg goed kunt plannen.

Oriënteren begint met een gesprek

Ben je of ken je iemand die een facelift overweegt, dan is een persoonlijk consult vaak de beste eerste stap. Je bespreekt je wensen, krijgt een realistische inschatting van het te verwachten resultaat en kunt vragen stellen over verdoving, hersteltijd en nazorg.

Een goede voorbereiding helpt. Maak bijvoorbeeld een lijst met vragen, zoals welke techniek past bij mijn gezicht, hoe lang ben ik beperkt in werk en sport, en welke complicaties zijn mogelijk. Dat geeft rust en helpt bij een weloverwogen keuze, of je nu uit Doetinchem, Winterswijk, Zutphen of een kleiner dorp in de streek komt.