Ontdek je roots bij live radio-uitzending in Doetinchem

DOETINCHEM – Duik in de geschiedenis van migratie en stamboomonderzoek tijdens een bijzondere live radio-uitzending van de ‘Ridders van Gelre’ op zaterdag 16 maart. Het evenement vindt plaats in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem, waar de deuren wijd openstaan voor iedereen met interesse in hun afkomst en de migratiegeschiedenis van de regio.

Van 10.00 tot 12.30 uur biedt het Erfgoedcentrum, in samenwerking met Ridder van Gelre René Arendsen, een boeiend programma vol activiteiten. Bezoekers kunnen zich verdiepen in het thema migratie, dat centraal staat in de uitzending van René Arendsen bij Omroep Gelderland, rechtstreeks vanuit het centrum.

Interactieve Exposities en Lezingen

Op de locatie is een expositie te zien met archiefstukken die licht werpen op de migratiegeschiedenis in de Achterhoek. Een andere tentoonstelling onthult de stamboom van René Arendsen zelf, met mogelijk migranten in zijn familiegeschiedenis.

Bezoekers kunnen ook hun eigen stamboom onderzoeken met behulp van de aanwezige experts. Speciale lezingen over migratie (10.30-11.15 uur) en stamboomonderzoek (11.30-12.15 uur) bieden verdere inzichten in deze fascinerende onderwerpen.

Gratis Toegang voor Iedereen

Het evenement vindt plaats bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ‘t Brewinc, IJsselkade 13 in Doetinchem. De entree is vrij, en vooraf aanmelden is niet nodig. Bezoekers worden aangemoedigd de website van de gemeente Doetinchem te raadplegen voor parkeersuggesties.

Over het Project Mijn Achtergrond

Het project ‘Mijn Achtergrond’ belicht de rijke geschiedenis van migratie in de Achterhoek tussen 1580 en 1940. Deze migratiebewegingen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van lokale tradities, gebruiken en ambachten. Voor meer informatie over dit boeiende project, bezoek mijnachtergrond.nl.

