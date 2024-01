Praktijk-rijk en bruisend met persoonlijke groei! Ontdek het levendige groene mbo tijdens de open dag van Zone.college.

DOETINCHEM – Ben jij gezegend met groene vingers, een hart voor dieren, of prikkelt techniek jouw nieuwsgierigheid? Bij Zone.college vind je gegarandeerd een mbo-opleiding die perfect aansluit bij jouw talenten en interesses. Praktijkervaring opdoen en je persoonlijk ontwikkelen staan centraal in onze opleidingen.

Kom naar de open dag van Zone.college op vrijdag 26 januari 2024 in Doetinchem, van 15.00 tot 20.00 uur. De mbo-opleidingen presenteren zich met bevlogen docenten en enthousiaste studenten die je alles vertellen over het onderwijs, (internationale) projecten en de begeleiding tijdens je opleiding. Ervaar een dag vol presentaties en demonstraties die je een levendig beeld geven van de diverse groene beroepsmogelijkheden en opleidingen bij Zone.college. Ellen Laurensse, locatieverantwoordelijke in Doetinchem, deelt haar enthousiasme: “Het draait allemaal om de ongelooflijk gevarieerde en boeiende opleidingen die het groene mbo biedt!”

Praktijk-rijk Onderwijs Of je nu kiest voor Dierenartsassistent paraveterinair, Groen, grond & infra of Veehouderij, bij Zone.college staat praktijkervaring centraal. Vanaf dag één werken onze studenten aan uitdagende beroepsopdrachten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Bijvoorbeeld, studenten Tuin & landschap die de gemeente Doesburg adviseerden over de herinrichting van een groenstrook op het Van Tuyllplein. Of studenten Dierverzorging die tijdens een projectweek het Omniversum bezochten en deelnamen aan diverse workshops.

Onze studenten doen niet alleen op school, maar ook op diverse praktijklocaties kennis en ervaring op, en ontwikkelen zo hun vaardigheden. Velen van hen lopen stage bij bedrijven in de regio en sommigen krijgen zelfs de kans om internationale ervaring op te doen in landen zoals Bonaire, Finland en Canada.

Goede Werkgelegenheid Met een mbo-groen diploma van Zone.college staan onze studenten sterk op de arbeidsmarkt. De groene sector biedt diverse banen op verschillende niveaus in uiteenlopende branches, zowel in de regio Doetinchem als daarbuiten. De toenemende focus op natuur, duurzaamheid en voedselveiligheid creëert nieuwe banen.

Persoonlijke Ontwikkeling “Zone.college gaat verder dan alleen onderwijs; we bereiden studenten voor om een verschil te maken en positief bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van natuur, klimaat, energie, dieren, voeding en leefbaarheid,” zegt Laurensse. “Onze studenten worden niet alleen experts in hun vakgebied, maar werken ook aan hun persoonlijke ontwikkeling met de hulp van bevlogen (gast)docenten, bedrijven en diverse samenwerkingspartners uit het groene werkveld. Zo brengen we het beste in hen naar boven.”