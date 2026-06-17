BELTRUM — Dorpendeal Beltrum afgerond, uitvoering van plannen gaat verder

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Met een bijeenkomst bij is op 8 juni de Dorpendeal Kik Veuroet officieel afgerond. Tijdens de avond werden de resultaten van de afgelopen jaren gepresenteerd, maar vooral ook de plannen voor de toekomst van het dorp.

De Dorpendeal startte eind 2023 met als doel leefbaar, verbonden en aantrekkelijk te houden. In samenwerking met inwoners, verenigingen, de en de werd gewerkt aan een toekomstvisie voor het dorp.

Een van de belangrijkste uitkomsten is een ontwikkelplan voor sportcomplex De Sonders. Daarin zijn plannen opgenomen voor uitbreiding van de sporthal, extra ontmoetingsruimten en voorzieningen voor fysiotherapie en fitness. Ook voor cultureel centrum Dacapo, de kerk en het Kulturhus zijn toekomstplannen uitgewerkt.

Naast de fysieke voorzieningen heeft de Dorpendeal volgens de initiatiefnemers ook gezorgd voor meer sociale verbondenheid. Nieuwe initiatieven zoals het duofietsenproject, vitaliteitsactiviteiten en welkomstpakketten voor nieuwe inwoners kwamen tot stand met ondersteuning van de dorpsverbinder.

Ook wordt gewerkt aan een nieuwe dorpsapp voor activiteiten, vrijwilligerswerk en dorpsinformatie. Beltrum en Rietmolen vervullen hierin een voortrekkersrol. De lancering staat gepland voor september 2026.

Daarnaast krijgt de nieuwe dorpsorganisatie vorm. Deze organisatie moet inwoners, verenigingen en initiatieven met elkaar verbinden en de leefbaarheid verder versterken.

Tijdens de bijeenkomst werd opnieuw aandacht gevraagd voor het behoud van de functie van dorpsverbinder. De huidige financiële ondersteuning stopt en daarom loopt een crowdfundingactie. Als voor 1 juli geen 20.000 euro wordt opgehaald, dreigt de functie te verdwijnen.

De avond werd afgesloten met een optreden van het Grolse cabaretduo Joost en Martijn.

Meer informatie over de crowdfundingactie staat op Beltrum.nu.

💡 Wist je dat Wist je dat… Beltrum één van de Achterhoekse dorpen is waar inwoners al jarenlang zelf actief meedenken en meewerken aan projecten voor leefbaarheid en voorzieningen?

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