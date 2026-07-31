GROENLO — Dubbelexpositie in Stadsboerderij Grolle toont natuur geïnspireerde kunst en sieraden

In Stadsboerderij Grolle in Groenlo is van 3 augustus tot 1 oktober 2026 een dubbelexpositie te zien met natuur geïnspireerde sieraden en kunst.

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In de is van 3 augustus tot en met 1 oktober 2026 een bijzondere dubbelexpositie te zien waarin schilder- en beeldhouwkunst samenkomen met handgemaakte sieraden. De expositie brengt werk van twee kunstenaars samen die zich allebei laten inspireren door de natuur.

Truus Hiddink uit Heelweg maakt unieke sieraden die vooral opvallen door het gebruik van kleur en natuurlijke vormen. Ze werkt onder meer met bismuth, een materiaal dat bekendstaat om zijn bijzondere kleuren en vormen. Hoewel Hiddink geen formele kunstopleiding heeft gevolgd, heeft ze zich via diverse workshops ontwikkeld tot een sieradenmaker met een eigen stijl, waarin natuur en mode samenkomen.

De schilder- en beeldhouwkunst is van Gerda Garthoff. Zij maakt keramische beelden die goed passen in een natuurlijke omgeving en schilderijen waarin de natuur centraal staat. Haar werk is vaak geïnspireerd op haar eigen omgeving en herinneringen, met de ijsvogel als een terugkerend motief.

De combinatie van de sieraden van Hiddink en de kunstwerken van Garthoff zorgt voor een gevarieerde tentoonstelling waarin de natuur op verschillende manieren wordt verbeeld. De , gelegen aan de Notenboomstraat 15 in , is de locatie waar deze expositie te bezoeken is.

De openingstijden en meer informatie zijn te vinden op de website van de Stadsboerderij Grolle.

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