LOCHEM — Verzoekconcert op de beiaard in Gudulakerk

291 keer bekeken

In de toren van de Grote of St.- in verzorgt stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman op vrijdag 7 augustus vanaf 19.00 uur een beiaardconcert. Bezoekers kunnen vooraf zelf meebepalen welke muziek wordt gespeeld.

Heuvelman studeerde orgel aan het Utrechts Conservatorium en volgde daarna de opleiding tot beiaardier aan de Nederlandse Beiaardschool. Hij rondde zijn studie af met een master beiaard en behaalde daarnaast aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle de akte schoolmuziek. Ook volgde hij lessen koordirectie.

Het concert heeft een verzoekprogramma. Vanaf 18.45 uur kunnen bezoekers via WhatsApp een keuze maken uit een lijst met muziekstukken. Een verzoek kan worden doorgegeven via 06 33 02 00 64.

De beiaardconcerten worden georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel en zijn gratis te beluisteren vanaf de terrassen en in de straten rondom de Markt in . Bij de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Meer informatie is te vinden op https://www.lochemklassiek.nl.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

