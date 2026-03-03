Dubbeltentoonstelling bij Amphion Muziekschool

169 keer bekeken

DOETINCHEM – Bij Amphion Muziekschool in Doetinchem is een nieuwe dubbeltentoonstelling te zien van edelsmid Mariska Veer en beeldend kunstenaar Marcel Reijerman. De expositie loopt tot en met 25 april aan de Bizetlaan 1.

Veer, opgeleid aan de Vakschool in Schoonhoven, maakt zowel werk in opdracht als vrij werk. Experiment en vrijheid staan centraal in haar manier van werken. Reijerman (Arnhem, 1958) studeerde aan ArtEZ en is sinds 1983 actief als autonoom kunstenaar. Zijn schilderijen en tekeningen in onder meer houtskool en pastelkrijt verwijzen naar oude meesters als Pieter Bruegel de Oude. Sinds 2006 werkt hij aan een serie rond het thema ‘maken’.

In de tentoonstelling ontmoeten ambacht en autonome kunst elkaar, met het creatieve proces als verbindend element.

Belangstellenden zijn welkom bij de finissage op zaterdag 25 april van 14.00 tot 15.30 uur. De expositie is vrij toegankelijk tijdens openingstijden van de muziekschool: maandag en dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, evenals tijdens avondlessen en weekendactiviteiten.

De tentoonstelling past binnen de ambitie om de locatie aan de Bizetlaan verder te ontwikkelen tot een bruisende ontmoetingsplek voor jong en oud.

