BERKELLAND — Culinaire autotour door de Achterhoek tijdens eerste Achterhoekse ProefRit

In de gemeente Berkelland wordt op zondag 19 april de eerste editie van de Achterhoekse ProefRit gehouden. Tijdens deze culinaire autoroute rijden deelnemers met hun eigen auto een route van ongeveer 80 kilometer door het coulisselandschap, met onderweg stops bij lokale ondernemers.

De tocht begint bij De Heikamp en voert langs verschillende locaties in en rond Ruurlo, Borculo en Eibergen. Onderweg stoppen deelnemers bij onder meer Het Proeflokaal01, Wijndomein Erve Wisselink en IJsboerderij ’t Dommerholt. Op iedere locatie staat een streekgerechtje klaar en krijgen deelnemers uitleg over de producten uit de regio.

De organisatie wil met het evenement streekproducten en lokale ondernemers onder de aandacht brengen. Tegelijkertijd is het een ontspannen middagprogramma voor liefhebbers van eten, het buitengebied en de Achterhoekse gastvrijheid. De route voert over landelijke wegen en laat deelnemers kennismaken met het landschap en de smaken van de streek.

De ProefRit start tussen 11.00 en 13.00 uur bij De Heikamp aan de Hengeloseweg in Ruurlo. De totale duur van de route bedraagt ongeveer 4,5 uur. Bij grote belangstelling kan een extra starttijd tussen 13.00 en 14.00 uur worden toegevoegd.

Deelname kost €49,95 per persoon en is inclusief vier gerechtjes met een drankje. Voor kinderen zijn speciale tarieven en alcoholvrije opties beschikbaar. Tickets zijn verkrijgbaar via

https://beleefberkelland.nl/proefritjes

