Het boek verscheen in september 2025 bij uitgeverij Querido en werd door NRC opgenomen in de top 20 van beste boeken van 2025. In Adoptica beschrijft Kocken haar persoonlijke zoektocht naar identiteit, familiebanden en de complexe vragen die rond adoptie kunnen ontstaan. Ze werd als kind uit Amerika afgestaan aan een Nederlands echtpaar.

Tijdens het Literair Café leest Kocken voor uit haar boek en vertelt ze over het ontstaan ervan. Daarbij laat ze ook muziek horen uit haar jeugd en uit de jeugd van haar adoptieouders en biologische familie. In het gesprek met het publiek komen thema’s aan bod als familiegeheimen, identiteit en de rol van verhalen in een gezin.

Kocken debuteerde eerder met de roman Witte vlag, die op de shortlist stond van de Academica Literatuurprijs. Daarna verschenen onder meer De kuur en Lalalanding. Adoptica is haar eerste non-fictieboek.

De bijeenkomst vindt plaats in de Koppelkerk, Koppelstraat 35 in Bredevoort. De deuren openen om 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. Kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en €15 aan de deur.

Meer informatie en aanmelden:

https://www.koppelkerk.nl

https://www.koppelkerk.nl/link-eventbrite